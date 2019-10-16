Donald Trump: Kürtler melek değiller

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda bir hafta geride kaldı.

Türkiye, YPG'yi temizlemek için Suriye'ye girdiğinde ise ABD'nin de gündemi Türkiye oldu.

ABD Başkanı Donald Trump her gün Türkiye başta olmak üzere Suriye ve YPG'liler hakkında açıklama yaparken; bugün de Türkiye'yi konuşmaya devam etti.

"YAPTIRIM UYGULAMAK SAVAŞMAKTAN DAHA İYİ"

Trump, bu defa 'Kürtler melek değiller' dedi. ABD Başkanı sözlerine şunları da ekledi; "Türkiye'nin harekatı ABD yanlısı Kürtlere karşı. Çatışma Türkiye ile Suriye arasında. Suriye, Rusya'dan yardım alıyorsa bu iyi. ABD olarak Suriye'de müzakere sürecine yardım edeceğiz. Türkiye'ye yaptırım uygulamak bölgede savaşmaktan daha iyi."