Donald Trump, "Türkiye F-35 alacak" dedi, S-400'lerin akıbeti belli oldu

Dünyanın gözü Ankara'daydı.

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da olan liderlerden ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.

Beştepe'de yapılan basın toplantısında Trump'a F-35 sorusu da soruldu.

"TÜRKİYE F-35'İ ALACAK"

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum, Bibi'yi (Netanyahu) seviyorum. Türkiye konusunda çok kötü şeyler söyledi, Erdoğan'la konuştum, benim sayemde savaşa girmediler.

En iyi ekipmanlarımıza sahipler, F-35'leri alacaklar. Eğer ben olmasaydım belki girerdi ve belki de diğer taraftan (İran) girerdi." ifadelerini kullandı.

Trump'a bu ifadelerinden sonra Türkiye'nin Rusya'dan tedarik ettiği S-400'ler de soruldu.

"BİR ENDİŞEM YOK"

Trump, S-400'ler konusunda bir endişesi olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini güçlendirmek için hamleler yaptığını söyledi.

Bugün ise Abdulkadir Selvi, S-400'lerle ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi verdi.

SATIŞI BUGÜN AÇIKLANACAK

Selvi'nin aktardığı bilgiye göre S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı bugün açıklanacak.

"KÖRFEZ'DEKİ BİR ÜLKEYE GİDİYOR"

Selvi, S-400'lerin Körfez ülkelerinden birine satıldığını, gece bazı pürüzlerin olduğunu ancak bunların da giderildiğini belirtti.

İsim vermeyen Selvi, bugün satışın duyurulacağını da söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A S-400 SORUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da NATO Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında, söz alan kadın gazeteci "ABD yasasına göre Türkiye’nin S-400’lere sahip olmama şartı yerine getirilecek mi?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yanıt olarak "Bizi izlemeye devam edin" dedi.

F-35'LER NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

F-35, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde KAAN'ın ardından ikinci 5. nesil savaş uçağı olacak.

Uçak, düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak. F-35, daha önce sahip olunmayan kabiliyetler sunarak Hava Kuvvetleri'nin savunma ve saldırı yeteneğini önemli ölçüde artıracak.

Türkiye, F-35'le günümüzün geleneksel ihtiyaçlarını karşılarken, yarının zorlu gereksinimlerine de yanıt verebilecek gelişmiş hava sistemine sahip olacak.

F-35'e yurtiçi imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti ve SOM-J füzesi gibi ürünlerinin entegre edilmesiyle muharebe yeteneği çarpan etkisiyle artacak, bu da Türk Hava Kuvvetleri'nin stratejik ve iyi korunan hedeflere yüksek hassasiyetle ulaşmasını sağlayacak.

Türkiye, ilk F-35'in teslim edilmesiyle uçaklarını almaya başlayan ülkeler kulübüne katılacak.