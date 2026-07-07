Donald Trump'a S-400 sorusu: Burada ülkesini güçlendiren bir lider var

Türkiye, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Ankara'da tarihi anlar...

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Beştepe'de resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Akabinde de Beştepe'de görüşmeye geçildi ve gazetecilerin soruları yanıtlandı.

GÜÇLÜ LİDERLİĞİN ALTINI ÇİZDİ

S-400 sorusuna da yanıt veren Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğini bir kez daha dile getirdi.

Trump şöyle konuştu;

"KENDİSİ BU ÜLKENİN LİDERİ"

"Benim hiçbir konuda hiçbir endişem yok. Çünkü kendisi bir ülkenin bir lideri. Çok daha iyi, çok daha güçlü bir ülke haline getirdi.

"YOLLARA BAKIYORSUNUZ, HARİKA İŞLER YAPILMIŞ"

Görüyorsunuz çok güzel. Yollara bakıyorsunuz, harika işler yapılmış.

Benim Türkiye konusunda hiçbir şekilde endişem yok. İlişkilerimizle ilgili olarak. Türkiye ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar iyi.

"İLİŞKİLERİMİZ İYİYDİ"

İlk 4 yılımda da ilişkilerimiz iyiydi. Şu anda o zamandan daha iyi olması bile mümkün diyebiliriz."

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