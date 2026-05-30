Donald Trump’ın sağlık raporu sonuçları açıklandı: Kalbi yaşından 14 yıl daha genç

79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, yıllık sağlık kontrolü için Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi’nde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçti.

Tüm dünyada Donald Trump’ın ellerinde görülen morluklar ve bacağındaki şişlik görüntüleri, hastaneden çıkacak sonuçlara yönelik merakı artırdı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın yıllık sağlık kontrolü sonrası hazırlanan raporu açıkladı.

SADECE KİLO VERMESİ LAZIM

Rapora göre Donald Trump’ın mükemmel bir sağlığa sahip olduğu, kalp yaşının yaşından bile genç olduğu ve yalnızca kilo vermesi gerektiği ifadeleri yer aldı.

Trump’ın doktoru tarafından hazırlanan raporda, başkanın “güçlü kardiyak, pulmoner, nörolojik ve genel fiziksel fonksiyonlar sergilediği” belirtildi.

KALBİ KRONOLOJİK YAŞINDAN 14 YIL DAHA GENÇ

Raporda ayrıca Trump’ın “Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak görevlerini yerine getirmesi için herhangi bir engelinin olmadığı” açıklandı.

Kalp yaşının kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu ifade edildi.

BİLİŞSEL TESTTEN 30 ÜZERİNDEN 30 ALDI

Sağlık raporuna göre Trump, bilişsel değerlendirme testinden 30 üzerinden 30 puan aldı.

Trump’ın son dönemde sağ elinde görülen ve çoğu zaman makyajla kapatıldığı belirtilen morluklara da raporda yer verildi.

MORLUKLARIN SEBEBİ AÇIKLANDI

Doktorlar, el üstündeki morlukların sık el sıkışma ve kardiyovasküler korunma amacıyla kullanılan aspirin nedeniyle oluşan küçük yumuşak doku tahrişiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Geçen yıl Beyaz Saray ayrıca Trump’ın bacaklarındaki şişlik nedeniyle muayene edildiğini ve kendisine kronik venöz yetmezlik teşhisi konulduğunu açıklamıştı.