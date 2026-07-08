Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına yeşil ışık yakması İsrail basınını karıştırdı

İsrail'de F-35 paniği büyüyor...

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi temasları kapsamında Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusundaki tartışmalara son noktayı koydu.

Dün F-35 satışına "Neden olmasın?" diyerek yeşil ışık yakan Trump, bugün Beştepe'de yaptığı açıklamada, "F-35'leri alacaklar" müjdesini verdi.

İSRAİL'DE KRİZ BAŞLADI

Türkiye'ye F-35 verilmesinin ardından İsrail'de kriz baş yaşanmaya başladı.

Çok sayıda İsrail merkezli haber sitesi ve televizyon kanalı F-35 satışına ilişkin programlar, haberler yayımlamaya başladı.

SAVUNMA SANAYİİ YORUMCUSU ÇIKARDILAR

Bunlardan bir tanesi de i24NEWS televizyon kanalı oldu.

F-35 satışının hemen ardından i24NEWS savunma sanayii yorumcusu Yossi Yehoshua'yı ekranlara çıkarıp uçakların satışını ve gelecekte yaşanması muhtemel senaryoları yorumlamasını istedi.

"İSRAİL İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR HABER"

Yehoshua, Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Donald Trump bu gizli uçakları satmayı planlıyor, İsrail için çok kötü bir haber. Öncelikle bu gerçekleşirse çok kötü olur ama yine de biraz bekleyelim; Donald Trump'ın bu son dakika neye karar vereceğini asla tam olarak bilemeyiz.

"HER HALÜKARDA BU ZİYARETİN KENDİSİ BİLE İSRAİL İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR DURUM"

Biraz daha iyimser olmak gerekirse bu uçak için sırada beklemeleri gerekecek, dolayısıyla teslim almaları epey zaman alacaktır. Her halükarda bu ziyaretin kendisi bile İsrail için çok kötü bir durum.

"NETANYAHU ADETA BİR TAARUZ BAŞLATIYOR"

Donald Trump'ın bizim hakkımızda ne düşündüğünü, Gazze ve İran hakkında ne söylediğini, bize karşı nasıl bir güç dengesi kurduğunu, Suriye hakkındaki planlarını ve deniz kuvvetlerinde nasıl devasa bir filoya sahip olduklarını da biliyoruz.

Bizim hava kuvvetlerimizin normalde bu yetenekleri dengelemesi gerekiyordu. Biz F-35'in birilerinin eline geçmesine, ileri İsrail teknolojisinin birilerinin eline geçmesine karşıyız. Bu yüzden Binyamin Netanyahu adeta bir taarruz başlatıyor.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN TEK TARAFLI HAMLELERİNDEN OLDUKÇA ENDİŞE DUYUYORUZ"

Bugün İsrail Deniz Kuvvetlerini ziyaret edecek ve nakliye yolları hakkında konuşacak; çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın tek taraflı hamlelerinden oldukça endişe duyuyoruz.

"TÜRKİYE'NİN BURADA İSRAİL'E KARŞI BÜYÜK BİR ÜSTÜNLÜĞÜ VAR"

Türkiye'nin burada İsrail'e karşı büyük bir üstünlüğü var. Bizim filomuz küçük ve savunma odaklı, Türklerin sahip olduğu araçlarla aynı yeteneklere sahip değil filomuz.

"BİR GÖRÜNÜRLÜK MESELESİ"

Donald Trump'ın bu durumu bir şekilde düzeltmesi çok önemli ancak buradaki asıl sorun aynı zamanda bir görünürlük meselesi. Orta Doğu'da dışarıdan neyin nasıl göründüğü önemli.

"BU GÖRÜNTÜLERİN VARLIĞI BİLE BAŞLI BAŞINA BİR SORUN"

Burada insanlar Donald Trump'ın ona sarıldığını görüyorlar. Bu durum gerçekten çok kötü. Bunu düzeltebileceklerini umuyorum ama bu görüntülerin varlığı bile başlı başına bir sorun."