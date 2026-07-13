'Dondurma ustası' aranan meslekler içine girdi

Hava sıcaklıkları arttı, dondurmaya talep çoğaldı.

İşletmeler şu anda işinin ustası dondurmacı aradıklarını dile getiriyor.

Dondurma ustalarını yoğun ve yorucu bir iş temposu bekliyor.

Dondurmacı maaşları, deneyim ve ustalığa bağlı olarak 35 bin ila 70 bin lira arasında değişiyor.

Küresel dondurma sektörünün büyüklüğü 120 milyar doları aşarken, el yapımı ve premium dondurma kategorisindeki hızlı yükseliş dondurmacılık mesleğini yeniden ön plana çıkarıyor.

Uzmanlar, tüketicilerin artık yalnızca bir tatlı değil; doğal içerik, yerel üretim ve özgün hikaye aradığını belirtiyor.

"DONDURMACILIK MESLEĞİ GASTRONOMİ TURİZMİNİN YENİ KAHRAMANI OLDU"

Özellikle el yapımı üretim yapan işletmeler, yerel ürünleri kullanarak bölgesel lezzetleri dondurma ile yeniden yorumluyor.

Bu işletmelerin en çok zorlandığı nokta ise “dondurmacı” bulmak oluyor.

İş bulma konusunda faaliyet gösteren Mert Yıldız, “Klasik bir dondurmacı ayda ortalama 35 bin-40 bin TL arası bir gelir elde ediyor. Çok iyi, izletici ve satış artıran biri için toplam kazanç 70 bin TL’yi aşabiliyor. Bu daha çok lokasyon ve bahşişe bağlı." şeklinde bilgi verdi.

MARAŞ DONDURMACILARININ İŞİ DAHA ZOR

Osmanlı'dan günümüze uzanan Maraş dondurmasını satan görevliler yalnızca dondurma servisi yapmıyor. Müşterilerle birebir iletişim kuran, dondurma şovlarıyla satış deneyimini eğlenceye dönüştüren çalışanlar, bu ek becerileri sayesinde sektörde daha yüksek maaşlarla istihdam ediliyor.