Fransa'da bir mağazada klima indirimi: Satın almak için birbirlerine saldırdılar

Avrupa adeta kavruluyor...

Kıtada sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya ve İtalya'da zor günler yaşanıyor.

Fransa'da sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaştığı çarşamba günü 1200'den fazla ölüm kaydedilirken hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı.

FRANSA'DA OKULLARA KLİMA DAĞITILDI

Aşırı sıcaklar nedeniyle kamu hizmetlerinde acil önlemler alınmaya başlandı.

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire, Fransa'nın başkentindeki okullara yüzlerce klima teslim edildiğini açıkladı.

KLİMA ALMAK İÇİN YARIŞIYORLAR

Öte yandan evlerin yalnıza yüzde 25'inde klima bulunan ülkede mağazalar dolup taşıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde klima satılan mağazalarda yoğunluk oluştuğu görülüyor.

İNDİRİM İÇİN KAVGA ÇIKTI

Ülkede bulunan bir markette klima fiyatlarına yönelik bir indirim kararı alındı.

Toplamda 200 bin klimanın ayrıldığı belirtilirken mağazaya giriş sırasında fiziksel kavga çıktı.

YERE DÜŞEN KADINI DARBETTİLER

İçeri giriş sırasında bazı vatandaşlar yere düşerken, yere düşenler arasında saldırıya uğrayanlar oldu.

Cep telefonu kamerası ile kayda alınan o anlar daha sonra sosyal medyada paylaşılarak viral oldu.

KLİMASI OLAN MAĞAZALARDA OTURMAYA BAŞLADILAR

Öte yandan bazı vatandaşlar ise gün içinde içinde klima bulunan işletmelerde vakit geçirmeye başladı.

Özellikle mobilya mağazalarını tercih eden Fransızların kanepelerde ellerinde telefonlarla oturdukları görüldü.