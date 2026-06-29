DSÖ: Hantavirüs salgınında sona yaklaşıldı

‘MV Hondius’ adlı gemi, Arjantin’den Atlantik Okyanusu üzerinden Yeşil Burun Adaları’na doğru seyahat ediyordu.

Nisan başında denize açılan ve içinde onlarca farklı ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide, bazı yolcularda hantavirüse rastlandı.

Geminin sonradan İspanya’nın Kanarya Adaları’na demirlediği bildirildi. Gemide bulunan yolcular, sağlık ekipleri tarafından tahliye edildi.

SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs salgınına yönelik son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"30 TEMASLI HALA TAKİP ALTINDA"

Salgının başlangıcında Güney Afrika'da tespit edilen 2 vakanın tüm temaslılarının takip süreçlerinin tamamlandığını ve başka vaka bildirilmediğini aktaran Tedros Adhanom Ghebreyesus, "MV Hondius mürettebatı dahil İspanya ve Hollanda'daki herkesin karantina ve takip süreçleri tamamlandı. 25 Haziran itibarıyla 30 temaslı hala takip altında." ifadelerini kullandı.

"SALGIN SONA YAKLAŞIYOR"

Direktör Ghebreyesus, hantavirüsle ilgili toplam vaka sayısının 13'te kaldığına işaret ederek, bunlardan 3'ünün ölümle sonuçlandığını kaydetti.

"Durum istikrarlı ve salgın sona yaklaşıyor." ifadesine yer veren Ghebreyesus, müdahalede yer alan tüm ülkelere iş birlikleri için teşekkür etti.