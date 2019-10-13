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Düğün konvoyunda 2 minibüs çarpıştı: 20 yaralı

Panelvan minibüslerin çarpıştığı kazada 5'i çocuk 20 kişi yaralandı.

DHA | 13.10.2019 - 07:56..
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Van'ın Erciş ilçesinde konvoy halinde düğüne giden iki minibüs çarpıştı.

AYNI KONVOYDAYDILAR

Kaza, akşam saatlerinde, TOKİ kavşağında meydana geldi. Düğün konvoyundaki Ayhan Görgül yönetimindeki 27 BH 202 plakalı panelvan minibüs ile Reis Baran'ın kullandığı 65 ND 662 plakalı panelvan minibüs çarpıştı.

DÜĞÜN YERİNE HASTANEYE GİTTİLER

Kazada, 5’i çocuk 20 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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