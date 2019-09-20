Düğün konvoyunda terör estiren 6 maganda tutuklandı

İstanbul'da geçtiğimiz Pazar günü bir grup lüks otomobilli maganda, Sefaköy'de gelin aldıktan sonra E-5 kara yoluna bağlanmış, dörtlü sinyalleri yakarak konvoy halinde ilerlemişti.

Bir süre sonra konvoydaki bir grup maganda, trafiği kesip meşaleler yakarak ortalığı dumana boğmuş, abartı egzoz ve sirenlerle gürültü çıkartmıştı.

Magandalar bununla da yetinmeyip karayolunda ve alt geçitlerde tabancalarla havaya ateş açarak terör estirmişti.

Düğün magandaları trafiği birbirine kattı VİDEO

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Görüntüleri inceleyen polis ekibi, olaya karışan konvoydaki 8 magandayı tespit ederek adreslerinden gözaltına aldı.

2 BİN 592 LİRA CEZA KESİLDİ

Şubeye götürülen magandalara burada, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” maddesinden 108 lira, “Araçlarının zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeniyle veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak” maddesinden 108 lira ve “Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek maddesinden ise 108 lira olmak üzere toplamda 2 bin 592 lira idari para cezası kesildi.

6 MAGANDA TUTUKLANDI

Şubede işlemleri tamamlanan magandalar, “Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliğine teslim edilmişti.

Emniyette işlemleri tamamlanan magandalar, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 sürücü adli kontrol şartıyla, 1 sürücü ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

E-5'te terör estiren 6 maganda tutuklandı VİDEO