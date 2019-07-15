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Düğünde kavga eden aileler sonra halaya durdu

Kahramanmaraş'ta, mahalledeki düğünde komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

DHA | 15.07.2019 - 16:20..
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Kahramanmaraş'ın Yahya Kemal Mahallesi'nde yapılan düğüne katılan komşu Bektaş Tüz (61) ve Cahit Çağlar (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce; Cahit Çağlar, Bektaş Tüz'ü yüzünden bıçakladı. Tüz hastaneye götürülürken, bunu gören çocukları Cafer Tüz (43), Ali Tüz (27) ve T.T. (17), Çağlar ailesinin fertlerine saldırdı.

Düğünde kavga eden aileler sonra halaya durdu

POLİS MEMURLARINA TAŞ İSABET ETTİ

Taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı kavgada, sokak bir anda savaş alanına döndü. Düğüne katılan davetlilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı sonlandırmaya çalışan ekipten 2 polis memuru, vücutlarına isabet eden taşlar nedeniyle yaralandı.

Düğünde kavga eden aileler sonra halaya durdu

BİBER GAZI İLE GÜÇLÜKLE AYRILDILAR

Bir süre sonra ekipler tarafları, biber gazı kullanarak güçlükle ayırdı. Kavga sırasında sinir krizi geçiren bir kadın ve 2 polis memuruna sağlık görevlilerince olay yerinde müdahale edildi. Polis, kavgaya karışan Cafer Tüz, Ali Tüz ve T.T.'yi gözaltına aldı.

Önce kavga ettiler, sonra halay çektiler İZLE

KAVGA SONRASI HALAY

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışanların yakınları olan bir grup genç, polise tepki gösterdi. Grup, aile büyüklerinin müdahalesi uzaklaştırıldı. Daha sonra düğüne devam edilirken, kavgaya karışan birkaç kişi de çalınan davul zurna eşliğinde göbek atıp halay çekti.

Düğünde kavga eden aileler sonra halaya durdu

Düğünde kavga eden aileler sonra halaya durdu

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