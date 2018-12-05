taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3217
Euro
6.0452
Altın
1238.34
Borsa
93970.16
Gram Altın
211.812

HDP'nin açlık grevi bir gün sürdü

HDP'li milletvekilleri, Leyla Güven'e destek olmak amacıyla TBMM'de dün başlattıkları açlık grevine bu akşam son verdi.

DHA | 05.12.2018 - 19:09..
  1. Haberler
  2. Gündem

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek olmak amacıyla TBMM'de açlık grevi yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, basın açıklaması yaptı.

AÇLIK GREVLERİ 1 GÜN SÜRDÜ

HDP Grup Yönetim Salonu'nda beraberindeki 10 HDP milletveliliyle basın açıklamasını yapan Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın cezasının onanmasıyla ilgili olarak, "AİHM kararının açıklandığı gün Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama, söylemiş olduğu sözler dün verilen cezanın aslında önceden geleceğinin habercisiydi. Cumhurbaşkanı'nın, 'karşı hamle yaparız, bu işi bitiririz' ifadesi, bu cezaların onanacağı anlamına geliyordu. Bu ülkede yargının, hukukun, adaletin bağımsız olmadığını zaten biliyorduk ama bu sözlerle ve cezaların onanmasıyla bir kez daha gördük ki yargı ve adalet bugün ayaklar altına alınmıştır." dedi. Buldan, açlık grevinin bu akşam saat 19.00'da sona erdiğini bildirdi.

HDP'nin açlık grevi bir gün sürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı

232
AB'den dolara karşı hamle

AB'den dolara karşı hamle

102
ABD eski başkanı Bush'un köpeği yas tuttu

ABD eski başkanı Bush'un köpeği yas tuttu

249
Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

186
Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar

Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar

145
Irak'tan Ceyhan'a petrol ticareti başladı

Irak'tan Ceyhan'a petrol ticareti başladı

69
Süper Lig'de VAR'sız puan durumu

Süper Lig'de VAR'sız puan durumu

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir