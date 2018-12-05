HDP'nin açlık grevi bir gün sürdü

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek olmak amacıyla TBMM'de açlık grevi yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, basın açıklaması yaptı.

AÇLIK GREVLERİ 1 GÜN SÜRDÜ

HDP Grup Yönetim Salonu'nda beraberindeki 10 HDP milletveliliyle basın açıklamasını yapan Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın cezasının onanmasıyla ilgili olarak, "AİHM kararının açıklandığı gün Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama, söylemiş olduğu sözler dün verilen cezanın aslında önceden geleceğinin habercisiydi. Cumhurbaşkanı'nın, 'karşı hamle yaparız, bu işi bitiririz' ifadesi, bu cezaların onanacağı anlamına geliyordu. Bu ülkede yargının, hukukun, adaletin bağımsız olmadığını zaten biliyorduk ama bu sözlerle ve cezaların onanmasıyla bir kez daha gördük ki yargı ve adalet bugün ayaklar altına alınmıştır." dedi. Buldan, açlık grevinin bu akşam saat 19.00'da sona erdiğini bildirdi.