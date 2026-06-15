Dünya Kupası heyecanı yarın 3 maçla devam edecek
Dünya Kupası’nda G, H ve I Grubu’nda yarın 3 maç oynanacak. H Grubu’nda Suudi Arabistan-Uruguay TSİ 01.00’de Miami’de, G Grubu’nda İran-Yeni Zelanda TSİ 04.00’te Los Angeles’ta, I Grubu’nda Fransa-Senegal TSİ 22.00’de New York New Jersey’de karşılaşacak.
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı; G, H ve I Grubu'nda yarın oynanacak 3 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay, Miami Stadı'nda TSİ 01.00'de karşılaşacak.
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G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı'nda TSİ 04.00'de oynayacak.
I Grubu'nda Fransa ile Senegal, New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)