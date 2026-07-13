Dünya Kupası iddiasını kaybetti: Ünlü havayolu şirketi logosunu değiştirdi

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Norveç’in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Norwegian Air, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde British Airways ile sosyal medyada yaptığı eğlenceli iddiayı kaybetti.

Karşılaşma öncesinde Norwegian Air, Instagram hesabından British Airways’e seslenerek, “Norveç kazanırsa bir günlüğüne profil logonuzu bizim logomuzla değiştirin. İngiltere kazanırsa biz aynısını yapacağız.” teklifinde bulundu.

British Airways ise bu çağrıya, “Kazanamayacağınız iddialara girmeyin.” yanıtını vererek meydan okumayı kabul etti.

Sözünü tuttu

Çeyrek final mücadelesinde İngiltere’nin Norveç’i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmesinin ardından Norwegian Air, iddiadaki sözünü yerine getirdi.

Şirket, Instagram profilindeki logosunu geçici olarak British Airways logosuyla değiştirdi.

Havayolu, yaptığı paylaşımda “Bir iddia bir iddiadır.” ifadelerine yer vererek rakibini tebrik etti.