Dünya Kupası’na veda eden en değerli takım Türkiye...

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamalarında veda ettik...

D Grubu'nda mücadele eden Milliler, turnuvaya Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle başladı.

İkinci maçta Paraguay'a 1-0 yenilen Ay-Yıldızlılar, bu sonuçla son hafta maçları öncesinde son 32 turuna yükselme şansını matematiksel olarak kaybetti.

ÖNCE AVUSTRALYA ARDINDAN PARAGUAY MAĞLUBİYETİ...

Ev sahibi ABD karşısına prestij mücadelesi için çıkan A Milli Takım, turnuvadaki son karşılaşmasını 3-2 kazanmasına rağmen grup aşamasında elenmekten kurtulamadı.

D Grubu'nu ABD, 6 puanla lider tamamlarken Avustralya ve Paraguay, 4'er puanla son 32 turuna yükseldi.

Türkiye ise 3 puan ve -2 averajla grubu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na erken veda etti.

GRUP AŞAMALARINDA VEDA EDEN EN DEĞERLİ TAKIM OLDUK!

Türkiye, turnuvaya grup aşamasında veda ederken dikkat çeken bir istatistiğin de sahibi oldu.

Transfermarkt verilerine göre 474 milyon euroluk toplam kadro değeriyle Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen en değerli takım olarak kayıtlara geçti.