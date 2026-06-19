Dünya Kupası'nda bu kez güvenlik krizi: İspanyol oyuncuyu kamp alanına almadılar

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Dünya Kupası'nda ilginç mi ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Son olarak İspanya Milli Takımı'nın kampında görenleri gülümseten bir olay ortaya çıktı.

Milli futbolcu Borja Iglesias, kamp alanına giriş yapmak isterken güvenlik görevlisi tarafından durduruldu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ FUTBOLCUYU TANIMADI

Görevlinin yıldız futbolcuyu tanımadığı ve girişine izin vermediği öğrenildi.

İçeri girmek isteyen Borja Iglesias'ın güvenlik görevlisine, "İçeri girmem lazım, milli takım oyuncusuyum" dediği belirtildi.

Ancak görevli, kimlik doğrulaması yapılmadan futbolcunun girişine izin vermedi.

KAMP ALANINA ALINMADI: TELEFONA SARILDI...

Yaşanan kısa süreli şaşkınlığın ardından Iglesias, milli takım yetkililerine ulaşmak için telefonuna sarıldı.

İspanyol futbolcunun takım görevlilerini arayarak durumu anlattığı ve daha sonra kamp alanına giriş yaptığı aktarıldı.