Dünya Kupası’nda Gana’dan tribünde büyü sürprizi

Dünya Kupası 2026’nın 7. gününde, iki Avrupa devi sahaya çıktı ama sonuçlar bambaşka oldu.

İngiltere, 6 gollü bir maçta Hırvatistan’ı 4-2 yenerken Cristiano Ronaldo’lu Portekiz, ilk kez katılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında 1-1 berabere kalarak şaşırttı.

PENALTIYI TEKRARLATTI

Texas’ta oynanan maçta Harry Kane, ilk yarıda iki gol kaydederek İngiltere’yi Hırvatistan karşısında öne taşıdı; Thomas Tuchel’in ekibi, karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Kane’in golerinden biri tekrarlanan bir penaltıydı: Hırvatistan kaptanı Luka Modric’in ceza sahasında Noni Madueke’ye yaptığı müdahalenin ardından kazanılan penaltıda Kane’in ilk vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı, ancak Fransız hakem Clement Turpin, kalecinin çizgiden çıktığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı.

TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Kane, ikinci şansını harcamadı ve 12. dakikada takımını öne geçirdi.

Hırvatistan, Martin Baturina ve Petar Musa’nın golleriyle iki kez skoru eşitleyerek devreyi 2-2 kapattı.

Jude Bellingham, devre arasının hemen ardından sağ kanattan inip topu ağlara göndererek takımını yeniden öne geçirdi.

70 BİN KİŞİLİK SEYİRCİ ÖNÜNDE GALİBİYETİNİ KESİNLEŞTİRDİ

Son beş dakikada oyuna giren Marcus Rashford’un golü ise 70 bin kişilik seyirci önünde galibiyeti kesinleştirdi.

Karşılaşma, Hırvatistan’ın 2018’de uzatmalarda 2-1 kazandığı yarı finalin de rövanşı niteliğindeydi. 1966’dan beri büyük kupa kazanamayan İngiltere için iyi bir başlangıç oldu.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ İLK GOLÜ

Houston’da oynanan Grup K maçında ise Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni geçemedi. Joao Neves’in 6. dakikada Pedro Neto’nun ortasında kafayla bulduğu erken gol Portekiz’i öne geçirdi, ancak ilk yarının uzatma dakikalarında Yoane Wissa’nın kafa golü skoru 1-1 yaptı.

Newcastle’lı forvetin bu golü, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak kayda geçti.

RONALDO ETKİSİZ KALDI

41 yaşındaki Ronaldo, rekoru egale eden altıncı Dünya Kupası’na hayal kırıklığıyla başladı; maç boyunca büyük ölçüde etkisiz kaldı ve önüne gelen birkaç net fırsatı değerlendiremedi.

KONGO TURNUVA TARİHİNDEKİ İLK PUANINI ALDI

1974’ten (ülke o dönem Zaire adıyla biliniyordu) bu yana ilk kez Dünya Kupası’nda boy gösteren ve hazırlıkları ülkelerindeki Ebola salgını nedeniyle sekteye uğrayan Kongo, turnuva tarihindeki ilk puanını alarak büyük başarıya imza attı.

Veteran forvet Cedric Bakambu’nun direkten dönen şutu, ev sahibi favorinin işini neredeyse daha da zorlaştırıyordu.

YAĞMUR ALTINDA OYNANDI

Gana, Toronto’da yağmur altında oynanan Dünya Kupası Grup L açılış maçında Panama’yı 1-0 yenerek üç puanı son saniyede kaptı.

Karşılaşmanın tek golü, ikinci yarının uzatma dakikalarının 5. dakikasında geldi.

TRİBÜNLERDE ÇILGIN SEVİNÇ

Caleb Yirenkyi, hızlı gelişen bir kontratağı tamamlayarak topu ağlara yolladı ve Gana cephesinde sahada ve tribünlerde çılgın sevinç başladı. Golün ardından hakem bitiş düdüğünü çalmadan önce sahada arbede yaşandı.

NET GOL FIRSATI AZ OLDU

Golün öncesinde Gana topu kendi yarı sahasından hızla taşıdı; Brandon Thomas-Asante sol kanattan ceza sahasına girip topu ortaya çevirdi ve Yirenkyi dokunuşuyla skoru belirledi.

İlk yarının oldukça sönük geçtiği maçta ikinci yarıyla birlikte tempo yükseldi, ancak o belirleyici pozisyona kadar net gol fırsatı az oldu.

KONTROL GANA'YA GEÇTİ

İlk yarıda Panama daha üstün görünürken, devre arasının ardından oyunun kontrolü Gana’ya geçti.

Panama maçın başında tehlike yaratmıştı: 2. dakikada Cecilio Waterman’ın 15 metreden vuruşunu Gana kalecisi Lawrence Ati Zigi sağına uzanarak çıkardı.

GANA BÜYÜ MÜ YAPTI?

Karşılaşmanın henüz başında tribünlere çevrilen kameralara yansıyan görüntüler ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bazı Ganalı taraftarların ellerindeki tozu havaya savurarak ritüel yaptığı anlar ekranlara yansıdı.

Skorun uzun süre 0-0 devam etmesinin ardından Gana'nın 90+5'te galibiyet golünü bulması, tartışmaları daha da büyüttü.

Görüntülerin ardından bazı kullanıcılar, söz konusu uygulamanın "Macumba" olarak bilinen ritüellerle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.