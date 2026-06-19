Dünya Kupası'nda korkutan anlar: Kanadalı oyuncunun ayağı kırıldı!

FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu 2. maçında Kanada ile Katar, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Kanada'nın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken yaşanan bir pozisyon, mücadelenin önüne geçti.

Mücadelenin 51. dakikası oynanırken Katar savunmasında görev yapan Assim Madibo, Kanadalı genç orta saha oyuncusu Ismael Kone'ye sert bir müdahalede bulundu.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN AN: GENÇ OYUNCUNUN AYAĞI KIRILDI!

Çarpışmanın şiddetiyle acı içinde yere yığılan 24 yaşındaki yıldız oyuncunun ayağının kırıldığı anlaşıldı.

Madibo'yla girdiği ikili mücadelede yerde kalan Kone'nin sağ ayak bileğinde meydana gelen kırık, ekrana yansıdı.

TAKIM ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kanadalı futbolcular, Kone'nin tedavisi sürerken etrafında duvar ördü.

O anlarda Kone'nin takım arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Sakatlık nedeniyle oyun durdu, kısa süre gerginlik yaşandı.

KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI KALDI

Büyük bir şokun yaşandığı bu dakikalarda maçın hakemi, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından tereddütsüz bir şekilde Madibo'yu kırmızı kartla cezalandırarak oyundan ihraç etti.

Yapılan kontrollerin ardından Kone'nin bacağında, hem tibia (kaval kemiği) hem de fibula (baldır kemiği) kırığı meydana geldiği belirlendi.

DÜNYA KUPASI MACERASI SONA ERDİ...

Sedyeyle hastaneye kaldırılan Kone'nin, yaklaşık 4 ila 5 ay boyunca futboldan uzak kalması bekleniyor.

Bu sakatlık nedeniyle oyuncunun Dünya Kupası macerası da sona ermiş oldu.

Öte yandan sakatlık anının ardından büyük üzüntü yaşayan ve kırmızı kart gören Katar oyuncusu Medibu ise soyunma odasına giderek Kanadalı oyunculardan ve Kone'den özür diledi.