10 ülke ile AB’den Kuzey Kore - Rusya arasındaki askeri iş birliğine kınama

İHA

Kuzey Kore ve Rusya arasında ikili ilişkiler giderek artıyor...

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan askeri iş birliğine, ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, İngiltere ve AB’den tepki geldi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

10 ülkenin dışişleri bakanları ile AB yüksek temsilcisi tarafından yayınlanan ortak açıklamada, "Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya konuşlandırılması da dâhil olmak üzere, Kuzey Kore - Rusya arasındaki artan askeri iş birliğini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"CİDDİ GÜVENLİK RİSKLERİ DOĞURUYOR"

Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa verdiği doğrudan desteğin çatışmanın tehlikeli bir şekilde genişlediğine işaret ettiği vurgulanan açıklamada, bunun da "Avrupa ile Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği için ciddi riskler doğurduğu" kaydedildi.

"Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füzeler, top mermileri ve diğer askeri malzemeleri ihraç etmesi ve Rusya'nın Kuzey Kore askerlerine silah veya ilgili malzemeler ile ilgili eğitimler vermesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1718 (2006), 1874 (2009) ve 2270 (2016) sayılı kararlarının açıkça ihlalidir" denilen açıklamada, "Rusya'nın, kitle imha silahları ve bunların teslimat araçları da dahil olmak üzere, Kuzey Kore'nin yasadışı silah programına sağlayabileceği herhangi bir siyasi, askeri veya ekonomik destek konusunda derin endişe duyuyoruz. Bu durum, Kore Yarımadası'nda zaten gergin olan ortamı daha da kötüleştirecektir" ifadelerine yer verildi.

KUZEY KORE VE RUSYA’YA ÇAĞRI

Özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunan Ukrayna'ya destek verme konusundaki kararlılığın sürdüğü belirtilen açıklamada "Kuzey Kore'yi askerlerini geri çekmek de dâhil olmak üzere, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganca savaşa verdiği tüm desteği derhal durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

Rusya’ya ise savaşa son verme ve Kuzey Kore ile askeri işbirliğini durdurma çağrısında bulunulan açıklamada, "Kuzey Kore-Rusya ortaklığının neden olduğu tehlikeye yanıt vermek üzere ekonomik yaptırımların uygulanması da dâhil olmak üzere birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.