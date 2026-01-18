Yunanistan'da grip, hastanelerde yoğunluğa yol açtı: Bir haftada 8 ölü

- Yunanistan'da grip salgını, hastanelerde yoğunluğa neden oldu ve bir haftada 8 kişi yaşamını yitirdi.
- Ülkedeki acil servislerde başvuru sayısı önemli ölçüde arttı; birçok hasta solunum yolu enfeksiyonu ve grip nedeniyle hastaneye başvurdu.
- Uzmanlar, risk gruplarına grip aşısı yapmalarını tavsiye ediyor ve aşının ciddi hastalık riskini azaltabileceğini belirtiyor.
Yunanistan'da yaşanan bir grip salgını kötü haberler getirdi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, ülke genelinde grip salgını etkisini artırırken, özellikle acil servislerde başvuru sayıları dikkat çekici biçimde yükseldi.
HASTANELERDE YÜZLERCE VAKA
Atina'daki Çocuk Hastanesi "Agia Sofia"da sadece birkaç saat içinde 160'tan fazla çocuk muayene edilirken, "Laiko" Hastanesi'ne 250'den fazla, "Sotiria" Hastanesi'ne ise 100'ün üzerinde hasta, solunum yolu enfeksiyonu ve grip şikayetiyle başvurdu.
RİSK GRUBUNDAKİLER TEHLİKEDE
Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), çoğu sağlıklı bireyin gribi hafif atlatabildiğini, ancak risk grubundakilerde ciddi komplikasyonların görülebildiğini açıkladı.
ÖLENLER, HASTANEYE YATANLAR, YOĞUN BAKIMA ALINANLAR VAR
EODY, son bir haftada grip nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 870'in üzerinde hastanın hastaneye yatırıldığını, 15 hastanın ise yoğun bakımda tedavi altına alındığını bildirdi.
Yetkililer, özellikle risk gruplarında yer alan kişilere grip aşısı çağrısında bulunarak, aşının ciddi hastalık ve hastaneye yatış riskini önemli ölçüde azalttığını vurguladı.