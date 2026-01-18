Fransız Bakan: Gümrük vergisi kararının ABD için olumsuz sonuçları olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın alma talebine karşı Danimarka'nın yanında duran 8 AB ülkesine ek gümrük vergisi getirmişti.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, Europe 1 ve CNews’e yaptığı açıklamada, Trump'ın Avrupalı ülkelere gümrük vergisi getirme kararını değerlendirdi.

"ÇİFTÇİLERİNİN VE ENDÜSTRİLERİNİN KAYBEDECEK ÇOK ŞEYİ VAR"

Bakan Genevard, "Bu tarifeleri tırmandırmasından (Trump'ın) çiftçilerinin ve endüstrilerinin de kaybedecek çok şeyi var." dedi.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

GRÖNLAND KONUSUNDA ANLAŞILANA KADAR YÜZDE 25 VERGİ

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Trump'ın açıklamalarına Avrupa Birliği (AB) liderleri ve Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.