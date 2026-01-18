Meloni’den ABD–Avrupa hattındaki Grönland gerilimine itidal çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ile Avrupa arasında Grönland üzerinden artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asya turunun son durağı olan Güney Kore’de İtalyan basınına konuşan Meloni, mevcut tablonun yeni bir kriz üretmemesi gerektiğini vurguladı.

Meloni, “Şu anda mesele bir gerilim yaratmak değil, diyalog kurmak. Eğer yorumum doğruysa, ABD tarafında stratejik bir bölgeye yönelik aşırı müdahale endişesi var, Avrupa tarafında ise bu soruna yardımcı olma iradesi söz konusu” ifadelerini kullandı.

"GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİNE KATILMIYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’a ilişkin tutumları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine ek gümrük tarifeleri uygulanacağını açıklamasına tepki gösteren Meloni, bu yaklaşımın yanlış olduğunu belirtti.

“Grönland’ın güvenliğine katkı sunmayı tercih eden ülkelere gümrük vergilerinin artırılması öngörüsü bir hatadır ve buna katılmıyorum” diyen Meloni, Avrupa ülkelerinin attığı adımların ABD’ye karşı değil, bölgesel güvenliğe yönelik olduğunu savundu.

"BU BİR ALGI VE İLETİŞİM SORUNU"

ABD’nin Arktik bölgeye verdiği stratejik önemi anladığını dile getiren Meloni, Avrupa’nın yaklaşımının yanlış yorumlandığını söyledi.

Meloni, “Bazı Avrupa ülkelerinin daha büyük bir güvenlik için asker gönderme isteği, ABD’ye karşı değil, diğer aktörlere karşı bir girişimdir. Burada ciddi bir anlayış ve iletişim sorunu olduğunu düşünüyorum. Diyaloğu yeniden başlatmak ve tırmanışı önlemek gerekiyor” diye konuştu.

TRUMP VE NATO İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Trump ile birkaç saat önce telefon görüşmesi yaptığını açıklayan Meloni, görüşmede düşüncelerini doğrudan ilettiğini belirtti. NATO Genel Sekreteri ile de temas kurduğunu aktaran Meloni, ittifakın konu üzerinde çalışma yürüttüğünü teyit ettiğini söyledi.

Meloni, gün içerisinde Avrupa liderleriyle de görüşmeler yapacağını ifade ederek, bu süreçte iletişimin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

"ASKER GÖNDERME TARTIŞMASI İÇİN ERKEN"

İtalya’nın Grönland’a asker gönderip göndermeyeceği yönündeki soruya da yanıt veren Meloni, şu aşamada bunun tartışılmasının doğru olmadığını dile getirdi:

"Önemli olan, ortak endişeye birlikte çözüm üretmek. Ben tansiyonu düşürmeye ve diyaloğu yeniden tesis etmeye çalışıyorum"

İTALYA'YA GAZZE BARIŞ KURULU DAVETİ

Meloni, Gazze’de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının bir parçası olarak oluşturulan “Barış Kurulu”na İtalya’nın da davet edildiğini açıkladı:

"Biz de davet edildik. İtalya, barış planının inşasında öncü bir rol üstlenebilir. Bölgedeki tüm aktörlerle iyi ilişkilere sahibiz ve fark yaratabilecek bir katkı sunabileceğimize inanıyoruz."

TRUMP'IN GRÖNLAND KARARI, AVRUPA'DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Grönland’ı satın alma planına karşı çıkan Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya yönelik ek gümrük vergileri uygulanacağını duyurmuştu.

Trump, 1 Şubat 2026’dan itibaren yüzde 10, 1 Haziran 2026 sonrası ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamış, karar Avrupa Birliği ve birçok Avrupa ülkesinden sert tepki görmüştü.