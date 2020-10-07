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    102 yaşındaki ABD’li postayla oyunu kullandı

    ABD Başkanlık seçimleri devam ederken, hayatı boyunca hiçbir seçimi kaçırmayan 102 yaşındaki Bea Lumpkin, oy verme şansını asla kaçırmayacağını söyledi.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 07:09
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    102 yaşındaki ABD’li postayla oyunu kullandı

    ABD’nin Chicago şehrinde devlet okulunda eski bir öğretmen olan 102 yaşındaki Bea Lumpkin, geçen hafta posta yoluyla 2020 ABD Başkanlık Seçimleri için oy kullandı.

    OY VERME ŞANSINI KAÇIRMADI

    Bea Lumpkin, yaşı itibariyle yüksek risk grubunda olmasına rağmen oy verme şansını asla kaçırmayacağını belirtti.

    “DEMOKRASİMİZ TEHLİKEDE”

    Lumpkin, "Bu seçimde oy kullanmanın en önemli nedeni, demokrasimizin daha çok tehlikede olmasıdır” dedi.

    102 yaşındaki ABD’li postayla oyunu kullandı #1

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