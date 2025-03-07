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DHA

Sık sık ilginç rekor ve olaylarla uluslararası kamuoyunda haber olan Uzak Doğu'dan bir rekor daha geldi.

Japonya'daki Toçigi eyaletinde berberlik yapan 108 yaşındaki Hakoişi Şitsui, ‘dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi’ ünvanını kazandı.

108 YAŞINDA HALA SAÇ KESİYOR

Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, “Hakoişi Şitsui, 108 yaşında ve hala saç kesiyor” denildi.

14 YAŞINDA ÇIRAKLIĞA BAŞLADI

Toçigi'nin Nakagawa bölgesinde 1912'de doğan Hakoişi, başkent Tokyo'daki bir kuaförde 14 yaşındayken çıraklığa başladı.

1936'da berberlik lisansını alan Hakoişi'nin eşiyle açtığı berber dükkanı, İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıldı.

"MESLEĞİME DEVAM EDECEĞİM"

Guinness Dünya Rekorları sertifikasını komşularının ve müşterilerinin katıldığı törende alan Hakoişi, yaptığı konuşmada "İnsanlar beni görmek için uzaklardan geliyor, bu yüzden elimden geldiğince mesleğime devam etmek istiyorum" dedi.