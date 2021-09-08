11 Eylül saldırısında ölen 2 kişinin kimlikleri daha teşhis edildi

20 yıl sonra 11 Eylül saldırısında hayatını kaybeden iki kişi daha teşhis edildi. Bir kişinin kimlik bilgileri açıklanırken diğer kişinin ailesinin isteği üzerine bilgileri açıklanmadı.

ABD'de gerçekleşen İkiz Kuleler saldırısının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

New York şehri baş adli tabipliği, 11 Eylül saldırılarından 20 yıl sonra iki kurbanın daha teşhis edildiğini açıkladı.

KURBANLARDAN BİRİNİN AİLESİ KİMLİĞİN SAKLI KALMASINI İSTEDİ

Kurbanlardan birinin isminin Dorothy Morgan olduğu açıklanırken diğerinin kimliği ise ailenin isteği üzerine gizli tutuldu.

Morgan’ın cesedi 2002’de bir DNA testi sayesinde teşhis edilebilirken diğer kurban için 2001, 2002 ve 2006 yıllarında testler yapıldığı bildirildi.

Morgan ve ismi açıklanmayan kişi, 11 Eylül sonrasında kimliği teşhis edilebilen 1646 ve 1647’nci kurban oldu.

1106 KİŞİ HALA TEŞHİŞ EDİLEMEDİ

New York baş adli tabibi Barbara Sampson yaptığı açıklamada, yirmi yıl önce Dünya Ticaret Merkezi kurbanlarının ailelerine, kayıpları teşhis etmek için ne gerekirse yapacaklarına dair söz verdiklerini ve açıklanan iki isimle birlikte bu kutsal göreve devam ettiklerini söyledi.

New York şehri 11 Eylül saldırılarının 20’nci yılına hazırlanırken saldırılarda hayatını kaybeden 1106 kişi henüz teşhis edilemedi.

JOE BİDEN GİZLİ BELGELERİ HALKA AÇACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz haftalarda 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili bugüne kadar gizli olan belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesine imza atmıştı.