11 NATO ülkesi, pilot eğitimleri için ortak tesis kuracak

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO üyeleri, pilotlar için "Avrupa eğitim tesis ağı" inşa edecek.

NATO üyesi 11 ülke, "NATO Avrupa Uçuş Eğitimi" adlı girişimin kurulması için harekete geçti.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada; savunma bakanları toplantısı sırasında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan, Macaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Portekiz, Romanya ve İspanya'nın pilotlar için ortak eğitim tesisleri kurulması konusunda anlaştığı belirtildi.

11 ÜLKE PİLOT EĞİTİMİ İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Açıklamada, niyet mektubu imzalayan tarafların savaş uçağı, helikopter, sabit kanat ve drone pilotlarının eğitimi için güçlerini birleştirme kararı aldığı aktarıldı.

Müttefiklerin halihazırda bulunan eğitim yapılarına ilave olarak "Avrupa eğitim tesis ağı" kuracakları belirtilen açıklamada, bunun külfet paylaşımının da önemli bir göstergesi olduğunun altı çizildi.

MALİYET DÜŞECEK, BİRLİKTE ÇALIŞILABİLİRLİK ARTACAK

Açıklamada, girişimin aynı zamanda maliyeti düşüreceği, müttefikler arasında birlikte çalışılabilirliği artıracağı ve NATO'nun hava kuvvetlerinin hazırlılılık seviyesine katkı sağlayacağı ifade edildi.