12 Ağustos 2026 yerçekimi iddiası! NASA diyor ki...

Instagram, TikTok ve X’te yapılan paylaşımlarda, 12 Ağustos 2026 için adeta bir kıyamet senaryosu çizildi.

İddialara göre; 12 Ağustos’ta Dünya’nın yer çekimi 7 saniyeliğine duracak.

Paylaşımı yapanlar, iddialarını 2024’te internete sızdırıldığı öne sürülen “Project Anchor” adlı gizli bir belgeye dayandırıyor.

Belgeye göre NASA, yaşanacaklara 89 milyar dolarlık bütçe ile hazırlık yapıyor.

40 milyon kişinin öleceğini öne süren bu teoriye NASA’dan resmi açıklama geldi.

NASA'NIN AÇIKLAMASI

Yayılan korku dalgası üzerine NASA sözcüsü, Snopes aracılığıyla bir açıklama yayınlayarak iddiaları kesin bir dille yalanladı:

"Dünya’nın yerçekimi 12 Ağustos 2026’da kapanmayacak. Yerçekimi, Dünya'nın toplam kütlesi tarafından belirlenir. Yerçekiminin kaybolması için gezegenin çekirdeğini, okyanuslarını ve atmosferini, yani tüm kütlesini kaybetmesi gerekir."