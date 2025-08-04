15 milyar euroluk dev ortaklık! Dünyaca ünlü yatırım bankası dondurma devine ortak oluyor

Dünyanın en büyük dondurma üreticilerinden biri olan Froneri, şimdi çok daha büyük bir adım atmaya hazırlanıyor.

Goldman Sachs, Fransız özel sermaye şirketi PAI Partners ile ortaklığını sürdüren Froneri’ye tam 15 milyar euro değerleme üzerinden yatırım yapmayı planlıyor.

Nestlé ile PAI Partners’ın ortak girişimi olarak kurulan Froneri, Häagen-Dazs, Oreo, Cadbury gibi dünya çapında tanınan markaları bünyesinde bulunduruyor ve şu anda global ölçekte en büyük ikinci dondurma üreticisi konumunda yer alıyor.

EYLÜL AYINDA İMZALAR ATILACAK!

Financial Times’ın ulaştığı bilgilere göre, Fransız özel sermaye şirketi PAI Partners tarafından kurulan bir devam fonu aracılığıyla hayata geçirilecek.

Bu fona Goldman Sachs’ın varlık yönetimi birimi liderlik edecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve anlaşmanın en erken eylül ayında resmiyet kazanabileceği ifade ediliyor.