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    İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem

    Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung kentinde, 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 30.11.2022 - 19:31
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    İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem

    İran, deprem ile sarsıldı.

    Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada; ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde, yerel saatle 18.47’de, 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

    Sarsıntı BAE'de de hissedildi

    Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de hissedildi.

    İHA'nın haberine göre; depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

    İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem #1


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