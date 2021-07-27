19 yaşındaki Şehroze Kaşif, K2'ye tırmanan en genç dağcı oldu

19 yaşındaki Şehroze Kaşif, K2'ye tırmanan en genç dağcı oldu

Daha önce Everest'e çıkmayı başaran genç dağcı, K2'ye tırmanan en genç dağcı rekorunun sahibi oldu.

Dünyanın en yüksek ikinci dağında bir rekor kırıldı.

Pakistan'da 19 yaşındaki Şehroze Kaşif, K2'ye tırmanan en genç dağcı olarak kayıtlara geçti.

DAĞIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Kaşif'in babası Kaşif Süleyman, oğlunun 14 Temmuz'da K2 dağının ana kampına ulaştığını ve bu sabah da 8 bin 611 metre yüksekliğindeki dağın zirvesine çıkmayı başardığını söyledi.

ÖNCEKİ BAŞARISI EVEREST

Genç dağcı Kaşif, 11 Mayıs'ta da dünyanın en yüksek dağı Everest'e çıkmayı başarmıştı. Kaşif, Everest Dağı'na tırmanmayı başaran 6'ncı ve en genç Pakistanlı olmuştu.

Dağcılığa 11 yaşında başlayan Kaşif, bugüne kadar 3 bin metreden 8 bin metreye kadar çok sayıda dağa tırmandı.