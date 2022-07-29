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    20 ülke, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya katılımına onay verdi

    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 30 üyeli NATO’nun 20 üyesinin, İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka Katılım Protokollerini onayladığını duyurdu.
    • 29.07.2022 - 13:53
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    20 ülke, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya katılımına onay verdi

    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO müttefiklerinin 3’te 2’sinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokollerini onayladığını açıkladı.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Linde, “Tüm NATO müttefiklerinin 3’te 2’si İsveç ve Finlandiya’yı onayladı. Desteğiniz ve hızlı gelen 20 onay için minnettarız” ifadelerini kullandı.

    Onay veren ülkeler

    Linde ayrıca şu ana kadar İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokollerini onaylayan ülkeleri şöyle sıraladı:

    Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya ve İngiltere.

    20 ülke, İsveç ve Finlandiya’nın NATO ya katılımına onay verdi #1


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