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Kurbanlık fiyatları 2024: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık ne kadar, kaç TL? Dana, tosun, koyun, koç...

Kurbanlık fiyatları 2024: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık ne kadar, kaç TL? Dana, tosun, koyun, koç... Kurban Bayramı'nda ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, fiyat araştırması yapıyor. Bu kapsamda, 2024 yılı kurbanlık fiyatları yavaş yavaş netleşiyor. Peki, büyükbaş-küçükbaş kurbanlıklar ne kadar, kaç TL? Dana, tosun, koyun, koç, kuzu fiyatı ne kadar= İşte 2024 kurbanlık fiyatları...