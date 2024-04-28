Kurbanlık fiyatları 2024: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık ne kadar, kaç TL? Dana, tosun, koyun, koç...

2024 yılında Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında idrak edilecek.
Kurban kesmen ibadetinin yerine getirileceği bayramın öncesinde kurbanlıklar görücüye çıkacak.
Büyükbaş veya küçükbaş kesecek olanlar, şimdiden pazarlık yapmak istiyor. Bu durumda "2024 kurbanlık fiyatları" merak konusu oluyor.
Kurbanlık fiyatları, il, hayvan türü ve bakım masraflarına göre değişiyor. Kurbanlık olarak ise koyun, keçi, manda, sığır, tosun ve deve kesilebiliyor.
Peki, bu sene kurbanlıklar ortalama ne kadar? Büyükbaş-küçükbaş kurban ne kadar? 2024 kurbanlık fiyatları!
Kurbanlık fiyatları ne kadar 2024?
2024 yılında artan et fiyatlarına paralel kurbanlık fiyatları da geçen yıla göre iki katına yakın artış gösterdi.
Bu sene canlı büyükbaş hayvan kilogramının 280-350, küçükbaşın ise 250-300 aralığında olması bekleniyor.
Kurbanlık keçinin fiyatı 7.000 TL ile 10.000 TL arasında,
Kurbanlık koç fiyatı 12.000 TL ile 18.000 TL arasında,
Kurbanlık sığırın fiyatı 80.000 TL ile 160.000 TL arasında,
Kurbanlık manda fiyatı 60.000 TL ile 130.000 TL arasında değişiyor.
Rakamlar pazarlık payı ve hayvanın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor.