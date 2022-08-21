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    2023 Pirelli Takvimi kamera arkası

    2023 Pirelli Takvimi kamera arkası

    Pirelli’nin her yıl hazırladığı Pirelli Takvimi'nin 2023 yılı için hazırlanan edisyonunun perde arkası kamuoyu ile paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2022 - 16:09
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    “İlham Perisine Aşk Mektupları” (Love Letters to the Muse) başlıklı 2023 Pirelli Takvimi, fotoğrafçı Emma Summerton tarafından New York ve Londra'da dünyanın en tanınmış modellerinden bazılarıyla çekildi.

    2023 Pirelli Takvimi'nin konsepti, fotoğrafçıya hayatı boyunca esin kaynağı olan hayali ve gerçek İlham perilerine odaklanıyor.

    Summerton, Takvim ile annesinden şarkıcılara, oyunculardan sanatçılara, yazarlardan aktivistlere, ressamlardan daha birçoklarına kadar kendisine ilham veren tüm kadınlara bir saygı duruşunda bulunuyor.

    Fikirlerinin çoğunu hem gerçek hem hayali kadınlardan alıyor.

    Bu yılın kadınları

    Bu yıl, Adwoa Aboah, Adut Akech, He Cong, Cara Delevingne, Ashley Graham, Bella Hadid, Karlie Kloss, Precious Lee, Lila Moss, Sasha Pivovarova, Emily Ratajkowski, Guinevere van Seenus, Lauren Wasser, Kaya Wilkins yer aldı.

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

    2023 Pirelli Takvimi

     

     


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