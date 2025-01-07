2024, Japonya'nın kayıtlara geçen en sıcak yılı oldu

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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, ülkede 2024'te kayda geçen sıcaklık ortalaması, karşılaştırılabilir verilerin ilk kayda geçtiği 1898'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

2024'TE JAPONYA'DA SICAKLIKLAR REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

Buna göre, Ocak-Aralık 2024 döneminde ortalama sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasından 1,48 santigrat derece daha yüksek olarak kayda geçti.

JMA açıklamasında, "Uzun vadede Japonya'daki hava sıcaklığı, yüzyılda 1,4 santigrat derecelik bir artış gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Yıl içinde ülke geneli kaydedilen en yüksek sıcaklık, 29 Temmuz'da Toçigi eyaletinde 41 derece olarak kayda geçti.

Sıcaklık yaz sonrası dönemde etkili olmaya devam ederken, başkent Tokyo'da 19 Ekim'deki en yüksek sıcaklık 30,1 derece olarak ölçüldü.

Ülkenin en yüksek dağı Fuji-san'daki ünlü kar örtüsünün, Kasım 2024 başına kadar görülmediği bildirildi.

Ortalama sıcaklık yükselişinde küresel ısınma ile Batı menşeli rüzgarların etkisinin hissedildiği vurgulandı.