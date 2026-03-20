İsrail Tahran’a yeni saldırı dalgası başlattı

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor.

ABD-İsrail İran savaşı, çevre coğrafyalara yayılarak sürüyor.

Bu kapsamda karşılıklı saldırılar da ardı ardına gelirken İsrail, yeni bir saldırı dalgası başlattı.

TAHRAN HEDEF ALINDI

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan son açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığı bildirildi.

İran basını saldırıları doğrulayarak, İran hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiğini duyurdu.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Farklı bölgelerde meydana gelen patlamalar ve duyulan patlama sesleri ise amatör kameralara yansıdı.

Saldırıların rejime ait hangi unsurları hedef aldığı ya da can kaybına yol açıp açmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.