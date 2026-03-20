İsrail askerleri Mescid-i Aksa'yı kapattı: Sert müdahalede bulundular

Dünya, Orta Doğu'daki savaşı takip ediyor...

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarında 21'inci güne girildi.

BASKILAR DEVAM EDİYOR

Bu süreçte katil İsrail devletinin Filistin halkı üzerindeki baskıları da artarak devam ediyor.

Yaklaşık 3 yıldır Gazze'de soykırım yapan İsrail devleti, Ramazan ayında da Filistinlilere zulmünü sürdürdü.

BAYRAM NAMAZI KILINMADI

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından kısıtlamaları bahane ederek kapattığı Mescid-i Aksa'da, bayram namazı kılınamadı.

İsrail'in İran'a saldırıları bahane göstererek 1967'de Doğu Kudüs'ün işgalinden bu yana ilk kez bir bayram namazında Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına tepki gösteren Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda toplanarak yoğun kalabalıklar oluşturdu.

YOĞUN KALABALILAR OLUŞTURULDU

Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılmak isteyen Filistinliler, Sahire Kapısı'nın karşısındaki Selahaddin Caddesi ve Aslanlı Kapı yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi girişinde toplandı.

FİLİSTİNLİLERE SALDIRDILAR

Selahaddin Caddesi'nde toplanan ve Sahire Kapısı'ndan Eski Şehir'e girerek Mescid-i Aksa'ya yürümek isteyen Filistinlilere, İsrail polisi müdahale etti.

İsrail polisi, yürümek isteyen gruba ses bombaları ve coplarla saldırırken Filistinliler geri çekildi.

Filistinliler, bayram namazını Selahaddin Caddesi ve Vadi el-Cevz Mahallesi'nde yollara serdikleri seccadeler üzerinde kılmak zorunda kaldı.

Ardından İsrail polisi, bayram namazını kıldıktan sonra tekbir getirerek yürümek isteyen gruba izin vermedi.

İsrail polisi güç kullanarak grupları uzaklaştırmaya çalıştı.

ÇOK SAYIDA KONTROL NOKTASI KURULDU

Öte yandan, bayram sabahları Filistinlilerin gelenek olarak vakit geçirdiği Eski Şehir bölgesinin girişinde de İsrail polisinin, çok sayıda kontrol noktası kurduğu dikkati çekti.

Doğu Kudüs'te Filistinliler için sembol niteliğindeki Eski Şehir bölgesinin, bayramda sokaklardan insan seli aktığı manzaranın aksine boş kaldığı görüldü.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın bayram namazına kapatılmasına tepki göstererek namazı Mescid-i Aksa'ya en yakın noktalarda kılmak için çağrı yapmıştı.

İsrail polisi, Ramazan'da da Mescid-i Aksa çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinlilere cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.

İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS BAYRAMA BURUK GİRİYOR

Öte yandan, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bahane göstererek başta Mescid-i Aksa'nın ibadete kapalı tutulması olmak üzere getirdiği kısıtlamalar nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs, Ramazan Bayramı'na buruk giriyor.

Her bayram, arife günlerinde Filistinlilerle dolup taşan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sessizlik ve sokakların adeta hayalet şehri andıran manzarası, Ramazan Bayramı arifesinde dikkati çekti.

İsrail, İran'a yönelik saldırıları bahane göstererek getirdiği toplanma yasakları nedeniyle Eski Şehir'e girişleri kısıtlarken bölgedeki Filistinli esnafın da söz konusu kısıtlamalar nedeniyle kepenk açması engellendi.

Eski Şehir'de sadece eczane ve market gibi acil ihtiyaçlara yönelik dükkanların açık olduğu görüldü.

İsrail baskısı nedeniyle ismini vermek istemeyen Filistinli esnaf, Tel Aviv yönetiminin kısıtlamaları nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını kaydetti.