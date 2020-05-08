Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor

Başkent Berlin'de gevşetilen tedbirleri fırsat bilenler, soluğu yeşil alanlarda aldı.

Almanya'da, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye devam ediyor.

Gevşetilme kapsamında ibadethaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri ve çocuk parkları tekrar açılıyor.

BİSİKLETİNE ATLAYAN PARKTA GEZDİ

Başkent Berlin'de tedbirlerin gevşetilmesini ve güneşli havayı fırsat bilenler, yeşil alanlarda güneşlendi.

Bisikletlerine binen Almanlar, bol bol yürüyüş yaptı.

“ADIM ATARKEN DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde, “Salgının tekrar yayılmaması için gereken her şeyi yapma sorumluluğumuz var. Bu yüzden adımları atarken dikkatli olmalıyız. Koruma tedbirlerinin yaşamın her alanında nasıl uygulandığı beni de etkiliyor.” demişti.

CAMİLER YARIN AÇILIYOR

Öte yandan, yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin çoğu yarından itibaren kademeli olarak tekrar ibadete açılacak.

9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren camide ilk etapta sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılmanın mümkün olacağı belirtilirken, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.