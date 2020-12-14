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    Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

    Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
    • İHA
    • 14.12.2020 - 23:42
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    Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

    İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesinin ardından İtalya Ulusal Jeofizik ve Vulkanoloji Enstitüsü’nden (INGV) bir açıklama yapıldı.

    Enstitüsü, pazar gecesi faaliyete geçen yanardağın güneydoğu kraterinde iki çatlak oluştuğunu ve lavların güney ve güneybatı yönüne doğru aktığını açıkladı.

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    PATLAMALAR SABAH SAATLERİNE KADAR DEVAM ETTİ

    Yanardağdaki patlamaların neden olduğu volkanik küller ise Katanya kentinin çevresindeki bazı kasabalara ulaşırken, patlamalar sabah saatlerine kadar devam etti.

    Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3330 metre yüksekliğindeki Etna’da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

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    Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçti #3

    Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçti #4

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