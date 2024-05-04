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Edirne'de alkollü kadın kaza yaptığını babasına telefonda polise söyletti

Edirne'de alkollü kadın kaza yaptığını babasına telefonda polise söyletti Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki minibüslere çarptı. Kazadan yara almayan ve alkollü olduğu belirlenen kadın sürücü, babasına kaza yaptığını cep telefonunda polise söyletti.