Edirne'de alkollü kadın kaza yaptığını babasına telefonda polise söyletti

Edirne'nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde Ebru Ş. (36) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki minibüslere çarptı.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Babasına kaza yaptığını telefonda polise söyletti
Ebru Ş., polise cep telefonunu vererek babasını aramasını ve kaza yaptığını söylemesini istedi.
Bunun üzerine polis, Ebru Ş.'nin babasıyla konuşarak kızının trafik kazası yaptığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Alkollü olduğu belirlendi
Ebru Ş., alkolmetreye üflemekte de polislere güçlük çıkardı.
Polisin iknası sonucu alkolmetreye üfleyen Ebru Ş.'nin 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi.
Ebru Ş., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kaza yapan otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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