28 bin Afgan, ABD'ye tahliye başvurusu yaptı

28 bin Afgan, ABD'ye tahliye başvurusu yaptı

Yetkililer, ABD'ye gitmek üzere başvuruda bulunan Afganların sayısını açıkladı. Başvurulardan sadece 100'ü kabul gördü.

ABD'ye geçici kabul için başvuran Afganların sayısı belli oldu.

Federal yetkililer, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerince (USCIS) yalnızca önemli insani nedenlerle veya önemli kamu yararı için "şartlı insani tahliye" statüsü verildiğini anımsattı.

ABD'YE BAŞVURU YAPAN AFGANLARIN SAYISI

En az 28 bin Afgan'ın "şartlı insani tahliye" statüsü için ABD'ye geçici kabul başvurusunda bulunduğunu açıklayan yetkililer, bu başvuruların, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden kısa süre önce başladığını ifade etti.

YALNIZCA 100'Ü KABUL EDİLDİ

Yetkililer, ABD'ye geçici kabulü sağlayan söz konusu statüye yapılan başvurulardan yalnızca 100'ünün kabul edildiğini kaydetti.

44 ÇALIŞANA EĞİTİM VERİLDİ

USCIS Sözcülerinden Victoria Palmer, ekim ortasına kadar sadece 6 USCIS çalışanının "şartlı insani tahliye" başvurusu konusunda detaylı bilgisi olduğunu belirtti.

Palmer, başvurulardaki artış nedeniyle 44 çalışana daha eğitim verildiğini ifade etti.

NORMALDE YILDA EN FAZLA 2 BİN BAŞVURU YAPILIYORDU

Başvurusu kabul edilenlerin bir kısmının hala Afganistan'da olduğunu, bir kısmının da üçüncü bir ülkeye gittikleri bilgisini veren Palmer, normalde bu statüye yılda 2 binden az kişinin başvurduğunu ve bunların yaklaşık 500'ünün kabul edildiğini söyledi.

KİŞİ BAŞI 575 DOLAR

Diğer yandan ABD'de yaşayan Afgan aileler ve göç grupları, kabul sürecinin geç işlemesinin, başvuruda bulunanların can güvenliğini tehdit ettiğini düşünüyor.

Statüye başvuru için kişi başı 575 dolar ödeniyor olması nedeniyle Afganlardan USCIS'e sadece birkaç ayda ödenen miktar 10 milyon doları aşıyor.

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