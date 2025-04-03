3 Filipinler vatandaşı, Çin'de casusluktan gözaltında

AA & Ensonhaber

Xinhua'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Çin ile ilgili hassas bilgileri bir Filipinli ile paylaştığı belirlenen kişiler, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin suçlarını kabul ettikleri ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Çin Devleti'nin istihbarattan sorumlu yetkililerinden biri, adının açıklanmasını istemediği, Çin'in yabancı casusluğa karşı daha sıkı önlemler alacağını vurguladı.

KARŞILIKLI CASUSLUK SUÇLAMALARI

Çin ile Filipinler arasındaki ilişkiler, özellikle Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgelerdeki gerilim nedeniyle son dönemde gerginleşmişti. Filipin hükümeti, yakın zamanda birçok Çin vatandaşı hakkında casusluk suçlamasıyla gözaltı işlemi yapmıştı.

Öte yandan, Çin'in Manila Büyükelçiliği, dün yayımladığı seyahat uyarısında, Çin vatandaşları ve işletmelerine yönelik artan tacizler nedeniyle güvenlik risklerinin yükseldiğini belirtti.