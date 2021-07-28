ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası FED, faiz kararını açıkladı.

Fed faizlerde beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu.

FED, FAİZİ SABİT TUTTU

Faiz kararı 11-0 oyla alındı. Fed, aylık Hazine tahvili alımını 80 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 40 milyar dolar olarak sürdürdü.

Fed'in faiz kararıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Koronavirüs ekonomiye yönelik riskler yaratmaya devam ediyor. Veriler ekonominin güçlenmeye devam ettiğini gösterdi. Ekonomi varlık alımlarını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme sağladı. Varlık alım programını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme önümüzdeki toplantılarda daha fazla değerlendirilecek. Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yüksek. Ekonomiye yardım için tüm araçları kullanmaya bağlıyız."

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

ABD Merkez Bankası, beklentiler kapsamında bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmuştu.

Virüs varyantının ABD ekonomisi üzerinde risk oluşturması nedeniyle bu akşamki Fed toplantısında bir değişiklik beklenmiyordu.