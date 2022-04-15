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    60 bin Müslüman, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı

    İsrail polisinin sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ikinci haftasında 60 bin kişi, cuma namazını eda etti.
    • 15.04.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 16:50
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    60 bin Müslüman, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı

    İşgal altındaki Kudüs’te, İsrail güçlerinin saldırıları sürüyor…

    Sabah saatlerinde başlayan gerginliğin ardından Ramazan ayının ikinci Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’da bir araya gelen 60 bin Müslüman saldırıların gölgesinde ibadetlerini gerçekleştirdi.

    Helikopterlerle uçuş yaptılar

    İsrail polisi de Mescid-i Aksa'nın bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Bu kapsamda, Eski Şehir'in çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı.

    AA'nın haberine göre İsrail güvenlik güçlerine ait helikopterler de bölgede uçuş yaptı.

    60 bin Müslüman, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı VİDEO

    Aksa'da olaylı sabah

    İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

    Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

    60 bin Müslüman, Mescid-i Aksa da cuma namazı kıldı #1

    İsrail polisi zor kullanıp mescidin içine girdi

    Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

    Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

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    En az 152 kişi yaralandı

    İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

    İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

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