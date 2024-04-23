İstanbul'da 15 katlı binada korkutan yangın Bakırköy’de site içerisinde bulunan 15 katlı bir binanın 13’üncü katında yangın çıktı. Site sakinleri korku içerisinde dışarı çıkarken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde saat 03.30 sıralarında Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Hanımeli Çiçeği Sokak’ta bulunan bir sitenin içerisinde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti

15 katlı binanın 13’üncü katında çıkan yangını fark eden ev sahibi, panik içerisinde kendini dışarı atarken komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri ise merdiven aracıyla yangına müdahale etti.

Site sakinleri korku içerisinde dışarı çıktı Yangın nedeniyle site sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Korku içerisinde kendilerini dışarı atan vatandaşlar yangın söndürülene kadar sitenin bahçesinde bekledi.

Yangın söndürüldü

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında dairede hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)