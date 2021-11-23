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    Almanya'da koalisyon görüşmelerinde son durum

    Avrupa ülkesindeki seçimlerin üzerinden iki ay geçti. Yeni koalisyon hükümetine ilişkin müzakereler henüz tamamlanmadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 10:15
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    Almanya'da koalisyon görüşmelerinde son durum

    Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in, yeni koalisyon hükümetini kurması bekleniyor.

    26 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri henüz sonuçlanmış değil, ancak anlaşmanın yakın zamanda duyurulacağı belirtiliyor.

    'TRAFİK IŞIĞI' KOALİSYONU

    SPD, FDP ve Yeşiller arasındaki olası koalisyon, partilerin geleneksel renklerinden dolayı "trafik ışığı" koalisyonu olarak nitelendiriliyor.

    İKİ AY GEÇTİ, GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    Seçimlerin üzerinden neredeyse iki aylık bir süre geçerken, taraflar uzayan süreci "yapıcı" olarak tanımlıyor.

    BAŞBAKAN SCHOLZ, MALİYE BAKANI LINDNER

    Haberini koalisyon görüşmelerine yakın bir kişiye dayandıran CNBC'ye göre, SPD'nin adayı Olaf Scholz'un, 16 yıl başbakanlık koltuğunda oturan Angela Merkel'in yerini alması bekleniyor. FDP'nin lideri Christian Lindner'in yeni Maliye Bakanı olarak göreve başlayacağı konuşuluyor.

    Almanya da koalisyon görüşmelerinde son durum #1

    DIŞİŞLERİ VE EKONOMİ BAKANLIKLARI İÇİN ADI GEÇENLER

    Yeşiller Partisi'nin eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck'in sırasıyla Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı koltuğuna oturabileceğine dikkat çekildi.

    Seçim kampanyası sırasında Baerbock, Rusya ve Çin'e karşı "daha sert yaklaşım" çağrısında bulunmuştu.

    Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in, koronavirüs salgını sırasındaki "güçlü performansı" sayesinde görevinde kalmaya devam edeceği ifade ediliyor.

    Almanya da koalisyon görüşmelerinde son durum #2

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