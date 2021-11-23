Almanya'da koalisyon görüşmelerinde son durum

Avrupa ülkesindeki seçimlerin üzerinden iki ay geçti. Yeni koalisyon hükümetine ilişkin müzakereler henüz tamamlanmadı.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in, yeni koalisyon hükümetini kurması bekleniyor.

26 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri henüz sonuçlanmış değil, ancak anlaşmanın yakın zamanda duyurulacağı belirtiliyor.

'TRAFİK IŞIĞI' KOALİSYONU

SPD, FDP ve Yeşiller arasındaki olası koalisyon, partilerin geleneksel renklerinden dolayı "trafik ışığı" koalisyonu olarak nitelendiriliyor.

İKİ AY GEÇTİ, GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Seçimlerin üzerinden neredeyse iki aylık bir süre geçerken, taraflar uzayan süreci "yapıcı" olarak tanımlıyor.

BAŞBAKAN SCHOLZ, MALİYE BAKANI LINDNER

Haberini koalisyon görüşmelerine yakın bir kişiye dayandıran CNBC'ye göre, SPD'nin adayı Olaf Scholz'un, 16 yıl başbakanlık koltuğunda oturan Angela Merkel'in yerini alması bekleniyor. FDP'nin lideri Christian Lindner'in yeni Maliye Bakanı olarak göreve başlayacağı konuşuluyor.

DIŞİŞLERİ VE EKONOMİ BAKANLIKLARI İÇİN ADI GEÇENLER

Yeşiller Partisi'nin eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck'in sırasıyla Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı koltuğuna oturabileceğine dikkat çekildi.

Seçim kampanyası sırasında Baerbock, Rusya ve Çin'e karşı "daha sert yaklaşım" çağrısında bulunmuştu.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in, koronavirüs salgını sırasındaki "güçlü performansı" sayesinde görevinde kalmaya devam edeceği ifade ediliyor.