70 yıllık serüven bitti! Almanya merkezli marka fişini çekti: O sabunlar artık üretilmeyecek

Almanya merkezli kişisel bakım devi Henkel, 1974’ten bu yana üretilen ikonik kalıp sabunlarının üretimini durdurduğunu açıkladı.

70 yıllık geçmişe sahip olan Fa marka kalıp sabunun üretiminin resmen sonlanması sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Fa markalı sabunların üretiminde ve satışında sona gelindiği vurgulandı.

Şirket, söz konusu kararın gerekçesini, “Ürün portföyümüzü yüksek büyüme ve kâr marjı sunan kategorilere odakladık. Bu nedenle kalıp sabunu ürün yelpazesinden çıkardık” sözleriyle açıkladı.

BİR DÖNEM SONA ERDİ

Artı49'da yer alan habere göre, Henkel, 2022 yazında başlattığı yeniden yapılanma sürecinde çamaşır deterjanı ve kişisel bakım ürünlerini aynı çatı altında toplamıştı.

2025 Ağustos’unda Fa markası yenilenerek piyasaya döndü, ancak yalnızca duş jeli ve deodorant ürünleri raflarda yer aldı.

Almanya’daki milyonlarca banyonun değişmez parçası olan kalıp sabunların üretimden kalkması koca bir devrin sonu olarak yorumlandı.