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    Ermenistan'da halk, erken seçim için sandık başında

    Paşinyan ile Koçaryan arasında geçeceği tahmin edilen seçimlerde oy verme işlemi başladı.
    • AA
    • 20.06.2021 - 09:31
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    Ermenistan'da halk, erken seçim için sandık başında

    Ermenistan'da erken parlamento seçimi düzenleniyor.

    Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarması sonrasında, Nikol Paşinyan’ın başbakanlık görevinden istifa ettirilmesi üzerine yapılan parlamento seçiminde 26 siyasi hareket yarışıyor.

    22 PARTİ, 4 İTTİFAK

    İlk defa rekor denecek seviyede 22 parti ve 4 ittifakın katıldığı seçimde, 2 milyon 581 bin 93 seçmen oy kullanabilecek.

    2008 seçim bölgesindeki oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar sürecek.

    Ermenistan da halk, erken seçim için sandık başında #1

    ANKETLERDE SON DURUM

    Seçim öncesi yapılan anketler, yarışın Başbakan Paşinyan ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın arasında geçeceğini gösteriyor.

    Görevini seçime kadar geçici olarak sürdüren Paşinyan, bu seçime "Sivil Sözleşme Partisi" ile katılıyor.

    Rusya yanlısı tutumu ile bilinen Koçaryan ise "Ermenistan İttifakı" ile yarışıyor.

    Ermenistan da halk, erken seçim için sandık başında #2

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