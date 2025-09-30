Birçok ülke Trump'ın Gazze barış önerisine destek verdi

8 ülkeden ABD'nin Gazze'deki savaşı bitirmeye yönelik attığı adımlar hakkında açıklama geldi.

"SAVAŞI SONA ERDİRMEYE YÖNELİK SAMİMİ ÇABALARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, Başkan Donald J. Trump’ın liderliğini ve Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarını memnuniyetle karşılamakta ve barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine duydukları güveni ifade etmektedirler"

"BAKANLAR, BÖLGEDE BARIŞIN SAĞLANMASINDA ABD İLE ORTAKLIĞIN ÖNEMİNİ VURGULAMAKTADIRLAR"

Bölgede barışım sağlanması için ABD ile ortaklığın öneminin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlar, bölgede barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın önemini vurgulamaktadırlar. Bakanlar, bölge halkları için barış, güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla ABD ve ilgili taraflarla olumlu ve yapıcı bir şekilde angaje olmaya hazır olduklarını teyit etmişlerdir. Bakanlar ayrıca, Gazze’deki savaşı sona erdirmek için ABD ile birlikte çalışmaya yönelik ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmişlerdir. Bu kapsamlı anlaşma; Gazze’ye yeterli insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerinden edilmemesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasını, İsrail’in tam geri çekilmesini, Gazze’nin yeniden inşasını ve uluslararası hukuka uygun olarak, Gazze’nin Batı Şeria ile tam entegrasyonunu öngören iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasını İçermektedir. Bu unsurların, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kilit önemde olduğu vurgulanmaktadır."

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ, "ABD DESTEKLİ GAZZE BARIŞ ÖNERİSİNE" DESTEK VERDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İspanya, ABD destekli Gazze barış önerisini memnuniyetle karşılıyor. Bu kadar acıya son noktayı koymak gerek." ifadelerini kullandı.

Sanchez, paylaşımında ayrıca, "Şiddetin sona ermesi, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması ve sivil halka insani yardım ulaştırılması zamanı geldi. İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı iki devletli çözüm, tek olası çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

İNGİLTERE, TRUMP'IN GAZZE PLANINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Starmer, Trump'ın 20 maddelik planına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Gazze'de savaşı sona erdirmek için başlattığı yeni girişimi son derece memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'a gösterdiği liderlik için minnettar olduğunu aktaran Starmer, "(Trump'ın) Çatışmaların sona erdirilmesini, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazzelilere acil insani yardım sağlanmasına yönelik çabalarını güçlü şekilde destekliyoruz. Bizim önceliğimiz de budur ve bir an önce gerçekleşmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, tüm tarafları ABD yönetimiyle birlikte çalışmaya ve anlaşmayı sonlandırmaya davet ederken Hamas'a da planı kabul etme, silah bırakma ve esirleri salıverme çağrısında bulundu.

İngiltere'nin ortaklarıyla kalıcı bir ateşkesin sağlanması için mutabakat oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğine dikkati çeken Starmer, "Gazze'de savaşı sona erdirme, Filistinli ve İsraillilerin yan yana, güven içinde yaşayacağı bir kalıcı barışı getirme konusunda ortak bir çaba göstermeye hazırız." açıklamasında bulundu.

HOLLANDA, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN GAZZE PLANINDAN MEMNUN

Hollanda'da geçici hükümet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.

Trump'ın planıyla savaşın sonunun görünür hale geldiğini belirten Schoof, "Şimdi Hamas'ın da onay vermesi gerekiyor. Ateşkes, kitlesel insani yardıma güvenli erişim ve tüm rehinelerin serbest bırakılması artık hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Schoof, "Bu (ateşkes), tek mümkün kalıcı çözüm olan iki devletli çözüme doğru atılacak ciddi bir adım olmalı." değerlendirmesinde bulunarak, bu çözümde Hamas'ın herhangi bir rolü olamayacağını savundu.

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı David van Weel de Trump'ın planını ve çabasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail'in bu planı kabul etmesi önemli. Hollanda, uzun süredir her iki tarafın da destekleyeceği bir ateşkese çağrı yapıyor. Bu (ateşkes), rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımların büyük ölçüde artırılması ve Orta Doğu'da kalıcı barış için kritik olmaya devam ediyor. Planın detaylarını görmeyi bekliyoruz. Hollanda, Gazze'deki savaşın sona ermesi için çabalarını sürdürecektir."

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planın korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu ve bunun kaçırılmaması gerektiğini bildirdi.

Bakan Wadephul, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.

Wadephul, "ABD'nin Gazze planı, Gazze'deki korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Gazze'de acımasız çatışmalardan akıl almaz insani zorluklardan muzdarip yüz binlerce kişiye umut veriyor. Sonunda İsrailliler ve Filistinliler için bu savaşın yakında bitebileceği umudunu taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu fırsat kaçırılmamalı. Hamas bunu değerlendirmeli." ifadesini kullanan Wadephul, Hamas'ı etkileyebilecek herkese hemen harekete geçme çağrısı yaptı.

Wadephul, ABD Başkanı Trump'a, bölgedeki Arap devletlerine ve somut destekleriyle Gazze'de barışı sağlamak isteyen diğer Müslüman ülkelere teşekkür etti.

Almanya olarak plana somut destek sağlamaya hazır olduklarını kaydeden Wadephul, planın Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir uzlaşma sürecinin önünü açabileceğini belirterek, bu fırsatın değerlendirilmesini istedi.

Wadephul, bu amaçla hafta sonu bölgeye bir ziyaret planladığını aktardı.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Plana ilişkin olarak Macron, "İsrail'in bu konuda kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyorum. Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakıp bu planı uygulamaktan başka seçeneği yok." dedi.

Bu unsurların "Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimiyle 142 BM üye ülkesi tarafından benimsenen ilkeler ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın inşası için ilgili tüm ortaklarla derinlemesine görüşmelerin önünü açması gerektiğini" vurgulayan Macron, Fransa'nın katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve tarafların taahhütleri konusunda duyarlı olacaklarını ifade etti.

İTALYA, TRUMP'IN GAZZE PLANINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI VE TARAFLARA PLANA UYMA ÇAĞRISI YAPTI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip planı kabul etmeye çağırdı.

Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.

İtalyan hükümeti olarak Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için tüm çabaları desteklemeye uzun zamandır kararlı olduklarını belirten Meloni, "Düşmanlıkların sona ermesi, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri etkileyen ve kesinlikle haksız ve kabul edilemez bir trajedi olan korkunç insani krizin ele alınması için de elzemdir. ABD Başkanı Donald Trump tarafından bugün sunulan öneri, bu süreçte bir dönüm noktası teşkil edebilir ve düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulmasını, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ve sivil halka tam ve güvenli insani yardım erişimini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, şöyle devam etti:

"İtalya'nın memnuniyetle karşıladığı plan, bölgesel ortakların tam katılımıyla Gazze Şeridi'nin istikrara kavuşturulması, yeniden inşası ve kalkınması için iddialı bir proje ortaya koymaktadır. Bu bağlamda İtalya; ABD, Avrupalı​​ortaklar ve bölgeyle yakın koordinasyon içinde üzerine düşeni yapmaya hazırdır ve Başkan Trump'a arabuluculuk ve Orta Doğu'ya barış getirme çabaları için teşekkür eder. İtalya, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip, bu planı kabul etmeye çağırmaktadır."

Meloni, Hamas'ın şimdi esirleri serbest bırakarak, Gazze'nin geleceğinde hiçbir rol oynamamayı kabul ederek ve tamamen silahsızlanarak savaşı sona erdirme fırsatına sahip olduğunu savunarak, şu değerlendirmede bulundu: