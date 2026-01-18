Zelensky: Rusya bir haftada 1300'den fazla İHA ve 29 füzeyle saldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yoğun şekilde devam ederken iki ülke düzenli şekilde İHA ve füze saldırılarında bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya yönelik son bir haftada düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.

1300'DEN FAZLA İHA, 29 FÜZE, YAKLAŞIK 1050 GÜDÜMLÜ HAVA BOMBASI

Zelensky, Rus ordusunun ülkesine 1300'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile farklı tipte 29 füze fırlattığını belirterek, bu saldırılarda yaklaşık 1050 güdümlü hava bombasının da kullanıldığını aktardı.

BU GECEKİ SALDIRILARDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Zelensky, Rusya'nın bu gece 200'ün üzerinde İHA ile Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Odessa, Harkiv, Zaporijya ile Sumi ve Hmelnitski bölgelerine saldırı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ

Rus saldırıları nedeniyle enerji sektöründeki zorlukların sürdüğünün altını çizen Zelensky, “Enerji sistemindeki durum ağır olmaya devam ediyor ama her şeyi en kısa sürede eski haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.