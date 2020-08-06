- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
- AA & Ensonhaber
- 06.08.2020 - 21:22
Azerbaycan-Ermenenistan sınır hattında gerilim sürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu belirtildi.
AZERBAYCAN, BİR ERMENİ İHA'SINI DAHA AVLADI
Bakanlık, Temmuz 2020 yaptığı açıklamada Ermenistan Ordusuna ait 5 İHA düşürüldüğünü açıklamıştı.
12 Temmuz 2020’de başlayan çatışmalarda Ermenistan’a ait en az 6 adet Taktik İHA platformu düşürülmüş oldu.